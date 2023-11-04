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Военный историк рассказал о важности Дня народного единства

Кнутов: 4 ноября — день, напоминающий об объединении людей разных сословий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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4 ноября россияне отмечают один из важнейших государственных праздников — День народного единства. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о важности этого праздника.

«Данный праздник является значимым. В свое время он отмечался как религиозный, потому что освобождение России от оккупации поляков было связано с иконой Казанской Божией Матери. И в последующем, после того как возникла Российская Федерация, этот день стал отмечаться как День единства всего народа», — сказал он.

Историк объяснил, что название праздника связано с тем, что люди разных сословий собрались воедино для освобождения Родины. Он напомнил, что и герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский принадлежали к разным социальным группам.

«Минин был купцом, а Пожарский был из боярского рода. Это были люди разных сословий, которые собрались воедино и создали ополчение на народные деньги. Это первый момент», — сказал Кнутов.

Кроме того, эти события важны тем, что после окончания Смутного времени в России прошли первые в Европе выборы царя, указал собеседник «Известий».

«У нас был собран собор, и выбрали царя. Нам говорят, что у нас не демократичная страна, а по сути, первые азы демократии у нас возникли. Причем инициатива шла снизу. Это, на мой взгляд, действительно заслуживает очень большого уважения и того, что мы отмечаем праздник народного единства. Все слои, все сословия, независимо от материального положения, выступили едино, как один народ, и добились освобождения страны, а потом выбрали себе руководителя [Михаила Федоровича] — представителя династии Романовых, которая правила практически 300 лет», — сказал он.

Тут есть над чем задуматься и есть чем гордиться, заключил Кнутов.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

Согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ, россиян ожидают трехдневные выходные с 4 по 6 ноября.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, по случаю Дня народного единства для москвичей подготовлена обширная программа в столичных парках культуры и отдыха, библиотеках и культурных центрах. С 4 по 6 ноября пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к празднику.

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