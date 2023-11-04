Трутнев назвал молодежь будущим Дальнего Востока

Молодые люди — это будущее Дальнего Востока, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на форуме-выставке «Россия» 4 ноября в Москве.

«Главной силой развития любой территории является человек. А если говорить о молодежи, то это и есть наиболее активная часть нашей страны, это и есть наше будущее», — сказал он.

Трутнев отметил, что в регионе сейчас наблюдается приток молодежи.

«То, что люди в возрасте именно 20 – 24 года приезжают на Дальний Восток, больше поступают в наши учебные заведения, это здорово. Это говорит о том, что у Дальнего Востока замечательное будущее», — заключил он.

Ранее, 14 сентября, генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян сообщила «Известиям», что зарубежные инвесторы рассматривали площадку ВЭФ как возможность налаживания контактов и обсуждения совместных проектов на Дальнем Востоке, например, строительство инфраструктурных объектов. При этом ориентир на восток заметен и со стороны российского бизнеса, который находит на дальневосточных территориях новые возможности развития.

Восточный экономический форум проводился во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В 2023 году он состоялся уже в восьмой раз.

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».