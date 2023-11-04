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Историк назвал вдохновляющим обнаружение Казанской иконы Богородицы XVI века

Сапелкин: обнаружение Казанской иконы Богородицы XVI века — вдохновение для верующих
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Фото: РИА Новости
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Обнаружение Казанской иконы Богородицы XVI века является вдохновляющим для верующих людей и искусствоведов, заявил 4 ноября «Известиям» историк Николай Сапелкин. Ранее реликвия считалась утраченной.

«Что случилось с самой иконой: в начале XX века похитители ценностей, тогда такое случалось часто, украли эту икону. Поначалу в полиции посчитали, что икону могли уничтожить, сжечь либо разрубить и что, возможно, это сделали эти самые материалисты, которые боролись с религиозным «мракобесием», — рассказал он.

Как отметил эксперт, была надежда, что икона найдется. Ее искали 12 лет, однако в 1916 году приняли решение, что поиски стоит прекратить.

По его словам, в тот период исчезло много чудотворных икон, которые впоследствии находили у перекупщиков.

«Такие иконы, конечно, в первую очередь должны пополнять музейные экспозиции. Но икона, которую продемонстрировал патриарх [Кирилл], по первым заключениям, написана в начале XVII века. Это может быть один из списков чудотворной иконы, потому что та икона была обнаружена в конце 70-х годов XVI века во времена царствования нашего благоверного царя Ивана Васильевича Грозного», — заключил он.

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Ранее в этот день патриарх Кирилл объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Он отметил, что, согласно заключению экспертизы, икона является точнейшей копией той, что была создана в эпоху чудотворного образа. По его словам, в то время не могло быть создано две одинаковые реликвии.

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых в России образов Богородицы. В церковном календаре праздник отмечается два раза в год: 21 июля (Весенняя Казанская) и 4 ноября (Осенняя Казанская). Летом празднуется чудесное обретение образа в Казани, а осенью — победа русских войск над иноземными захватчиками, одержанная, как считается, не без помощи иконы.

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