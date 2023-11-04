Концертный директор Пугачевой приехала в ее замок в деревне Грязь

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова 4 ноября приехала в ее замок в деревне Грязь. Кадры публикуют «Известия».

Ранее в этот день очевидцы рассказали «Известиям», что черный Rolls Royce певицы был замечен в Твери 3 ноября рядом со зданием, где находится студия звукозаписи. По словам сотрудников студии, артистка записывала песню.

3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших после начала спецоперации по защите Донбасса. Таким образом он прокомментировал возвращение в Россию Пугачевой.

За день до этого ряд Telegram-каналов сообщил, что Пугачева приехала в Россию, пройдя КПП в Псковской области. Однако тогда помощница Пугачевой не стала комментировать приезд певицы в Россию.