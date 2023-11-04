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Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128

Mint: 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале
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Фото: AP Photo/Krishna Adikari
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Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 6,4 в Непале людей выросло до 128. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Mint.

«По меньшей мере 128 человек погибли и более 100 получили ранения после сильного землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего в Непале. Спасатели продолжают осматривать горные деревни», — говорится в сообщении издания.

Официальные лица заявили, что ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна.

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В ночь на 4 ноября в Западном Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось, что минимум 37 человек стали жертвами стихийного бедствия. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули.

Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду.

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