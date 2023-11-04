Реклама
Прямой эфир
Мир
В США одним из злейших врагов для ВСУ назвали зиму
Мир
Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +8 градусов в субботу
Мир
NBC рассказал о переговорах между Западом и Украиной о мире с Россией
Мир
PRCS сообщило о 15 погибших в результате удара по колонне скорой помощи в Газе
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус с 25 людьми
Армия
Вертолеты Ка-52 ВКС ликвидировали опорный пункт и технику ВСУ
Происшествия
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли ДНР
Политика
Госсекретарь СГ Мезенцев отметил углубление сотрудничества России и Белоруссии
Мир
В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в конфликте Израиля и ХАМАС
Армия
Военнослужащие ВВО встретили День народного единства в ДНР
Мир
Глава МИД Франции посоветовала африканским странам не променивать Париж на Москву
Мир
Лидер «Хезболлы» Насрулла не исключил полномасштабной войны на ливанском фронте
Сюжет:

Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты пушек-гаубиц Д-20 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Как только поступила команда, бойцы быстро снимают маскировку и готовят орудие к работе. Весь процесс занимает не больше трех минут, рассказывает военкор. На этот раз цель — опорный пункт ВСУ, где наблюдается большое скопление украинских боевиков. Два удара — и можно смотреть результат на камерах объективного контроля.

«Живая сила противника подавлена. Использовалось два снаряда. Отработали отлично», — подвел итог командир орудия с позывным Рысь.

Он отметил, что 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20 надежная и неприхотливая. Она бьет двумя видами снарядов: осколочно-фугасными на расстояние до 17 км, а реактивными — за 24 км. По словам командира, этим орудием можно поражать практически любые цели — от блиндажей до тяжелой техники противника.

Уйти в Работино: ВФУ несут большие потери на запорожском направлении
Спорадические атаки продлятся еще неделю-две — до наступления распутицы, уверены эксперты

Ранее, 31 октября, в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Кроме того, тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям противника.

В тот же день Минобороны опубликовало видео, как на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard. На кадрах можно заметить, как военные наводят прицел на танки. Затем видно уже дымящуюся боевую машину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023