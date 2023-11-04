Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Расчеты пушек-гаубиц Д-20 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Как только поступила команда, бойцы быстро снимают маскировку и готовят орудие к работе. Весь процесс занимает не больше трех минут, рассказывает военкор. На этот раз цель — опорный пункт ВСУ, где наблюдается большое скопление украинских боевиков. Два удара — и можно смотреть результат на камерах объективного контроля.

«Живая сила противника подавлена. Использовалось два снаряда. Отработали отлично», — подвел итог командир орудия с позывным Рысь.

Он отметил, что 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20 надежная и неприхотливая. Она бьет двумя видами снарядов: осколочно-фугасными на расстояние до 17 км, а реактивными — за 24 км. По словам командира, этим орудием можно поражать практически любые цели — от блиндажей до тяжелой техники противника.

Ранее, 31 октября, в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Кроме того, тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям противника.

В тот же день Минобороны опубликовало видео, как на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard. На кадрах можно заметить, как военные наводят прицел на танки. Затем видно уже дымящуюся боевую машину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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