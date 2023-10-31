ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки», — передает его слова «РИА Новости».

Зыбинский также отметил, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ. Всего на этом направлении противник потерял до 90 человек личного состава, два танка и другую боевую технику.

Ранее, 29 октября, Минобороны заявило, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки. Так, войска России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении, четыре — на южнодонецком и две — на купянском.

Тогда же Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения замаскированных в лесополосе позиций украинских боевиков на купянском направлении. Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».