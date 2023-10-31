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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки», — передает его слова «РИА Новости».

Зыбинский также отметил, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ. Всего на этом направлении противник потерял до 90 человек личного состава, два танка и другую боевую технику.

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Ранее, 29 октября, Минобороны заявило, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки. Так, войска России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении, четыре — на южнодонецком и две — на купянском.

Тогда же Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения замаскированных в лесополосе позиций украинских боевиков на купянском направлении. Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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