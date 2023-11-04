Нетрезвый водитель каршеринга насмерть сбил женщину в Санкт-Петербурге

Женщину на пешеходном переходе насмерть сбил водитель каршеринга в Санкт-Петербурге, неподалеку от станции «Озерки», вечером в пятницу, 3 ноября. Источник «Известий» рассказал, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он не просто ее сбил. Потом вместе с пострадавшей водитель врезался в дорожное ограждение и вылетел на трамвайную остановку», — сообщил источник.

Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами. У пострадавшей медики обнаружили несколько переломов, ушибы и открытую черепно-мозговую травму. У водителя диагностировали только сотрясение мозга.

«Женщина умерла на руках врачей. Ей был всего 31 год. Переходила через дорогу, когда на нее наехала машина каршеринга, которая двигалась на запрещающий сигнал светофора», — добавил источник.

Ранее, 23 октября, водитель каршеринга насмерть сбил мужчину в Москве. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Богородский Вал.