В прокуратуре раскрыли детали ДТП с участием «скорой» и Porsche в Москве

Водитель Porsche, врезавшийся в автомобиль скорой помощи на юго-востоке Москвы, в момент ДТП был пьян. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал прокуратуры столицы.

«Действия 31-летнего обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)», ― заявили в ведомстве.

Согласно УК РФ, устроившего ДТП автомобилиста могут приговорить к заключению на срок до семи лет.

Авария произошла 1 ноября в районе Капотня на юго-востоке столицы. Водитель Porsche при перестроении врезался в Volkswagen и автомобиль скорой помощи. В результате столкновения два фельдшера и два водителя пострадали.