Главу Олимпийского комитета Монголии ограбили в Париже на €570 тыс.

Глава Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд, сын экс-премьера Сухбаатарына Батболда, и его жена стали жертвами ограбления во время поездки в Париж, где проходило совещание по вопросам безопасности Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает 2 ноября издание The Times со ссылкой на прокуратуру столицы Франции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 11 октября в районе «Стад де Франс», где планируется провести Олимпийские игры в следующем году.

Представители прокуратуры сообщили, что двое злоумышленников ехали на мотоцикле вслед за микроавтобусом, в котором находились Батболд и его жена. Когда автомобиль сбросил скорость в тоннеле рядом со стадионом, грабители разбили заднее стекло микроавтобуса и схватили сумку, в которой лежали драгоценности.

Согласно информации французского новостного агентства AFP, стоимость драгоценностей суммарно составила €570 тыс.

По прошествии двух недель в пригороде французской столицы Сен-Дени правоохранители арестовали троих молодых людей в возрасте от 22 до 25, которых подозревают в серии грабежей, в том числе и в краже драгоценностей главы монгольского НОК.

В июне в престижном районе Кифисия греческих Афин из нумизматического магазина украли ценные монеты более чем на €1,5 млн. Преступники сделали подкоп и проникли в здание из подземного гаража, где отключили сигнализацию. В помещении злоумышленники нашли сейф и забрали оттуда монеты и деньги.