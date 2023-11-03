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Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму с визитом, во время которого примет участие в открытии первых в современной истории совместных военно-морских учений двух стран. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Программой визита главкома ВМФ России предусмотрены ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении», — говорится в сообщении ведомства.

Одна из основных целей визита — укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой. В ведомстве считают, что визит станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран.

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Ранее, 10 октября, в Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и посла Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвина У. Там сообщили, что РФ продолжит наращивать торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество с Мьянмой.

До этого, 5 сентября, Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили прямое авиасообщение. Авиаперевозчик Myanmar Airways International будет доставлять туристов из России в Мьянму по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию — по вторникам и субботам.

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