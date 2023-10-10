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Россия продолжит наращивать торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество с Мьянмой

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Фото: Росконгресс
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В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и посла Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвина У.

Участники встречи обсудили достигнутые договоренности между двумя странами за время работы Лвина У в качестве посла Мьянмы в Российской Федерации и наметили перспективные направления дальнейшего взаимодействия двух стран. Антон Кобяков отметил большой личный вклад посла в развитие российско-мьянманских отношений. В ходе встречи он поздравил Лвина У с назначением на высокую должность заместителя министра иностранных дел Мьянмы.

В 2023 году Российская Федерация и Республика Союз Мьянма отмечают 75-летний юбилей установления дипломатических отношений, которые сделали возможным сотрудничество в ключевых для двух стран направлениях.

«Ценим двусторонний диалог, обмен мнениями и рекомендациями в отношении процессов, разворачивающихся в мире, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Позитивно развивается весь комплекс наших связей, включая политическое и торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные контакты. В этой связи важно отметить взаимодействие фонда «РК-Инвестиции» и министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы по укреплению экономического сотрудничества, созданию благоприятных условий для бизнеса. Для этих целей на базе фонда «РК-Инвестиции» будет сформирован проектный офис», — сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В 2023 году делегация Республики Союз Мьянма приняла участие в VIII Восточном экономическом форуме, на полях которого фонд «РК-Инвестиции» представил основные инициативы, которые реализуются в рамках заключенных договоренностей. Так, в настоящее время в Мьянме ведется активная работа по созданию базового завода жидких удобрений, а также целого ряда заводов по производству компостных удобрений, достигнуты договоренности о развитии проектов в целлюлозно-бумажной промышленности и геологоразведочной сфере — по разработке месторождений золота, олова и лития. Международная зеленая повестка нашла отражение в совместном строительстве в Мьянме электростанций, работающих на солнечной энергии.

В целях усиления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и реализации совместных проектов делегация Мьянмы во главе с союзными министрами примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве 11–13 октября 2023 года. В составе делегации в работе мероприятия примут участие министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун, министр энергетики Мьянмы Ко Ко Лвин и министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тхейн Чжо, а также представители мьянманских энергетических компаний.

«Высоко ценим участие российской стороны в реализации совместных проектов в рамках договоренностей и приглашение наших делегаций на крупнейшие международные форумы — Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум. Особое внимание сейчас уделяется реализации проектов в энергетической сфере, мы продолжим совместную работу в этом направлении», — отметил посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвин У.

Кроме того, в этом году после почти 30-летнего перерыва было возобновлено прямое воздушное сообщение между Россией и Мьянмой. На встрече Антон Кобяков и Лвин У отметили важность этого события, которое, несомненно, будет способствовать росту числа взаимных поездок граждан двух стран, развитию туризма и бизнес-связей в различных сферах экономики.

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