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Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов пять человек, а также исключило из него одну организацию. Об этом в пятницу, 3 ноября, Минюст сообщил на своем сайте.

Иноагентами были признаны журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский и Андрей Солдатов, юрист Кирилл Качур, а также политолог Мария Снеговая. Все указанные лица проживают за границей, уточняется в сообщении.

Так, Губин, Еловский, Качур и Солдатов, среди прочего, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Снеговая принимала участие в качестве респондента на информационных площадках иностранных структур, а также участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов.

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» (Тубалары)», — сообщили в ведомстве.

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Ранее, 20 октября, Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего замглавы МИД РФ Георгий Кунадзе, который, согласно данным ведомства, занимался распространением недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях, проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. Кроме него в реестр иноагентов были включены политолог Михаил Савва, а также журналист Илья Косыгин.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

На данный момент реестр иноагентов насчитывает 707 физических и юридических лиц и общественных объединений.

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