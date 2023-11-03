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Замначальника астраханской ГИБДД проверят после видео со стрельбой

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Фото: соцсети
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Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. Предполагается, что на кадрах якобы запечатлен заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Астраханской области Александр Канунников.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина (утверждается, что это Канунников) стреляет из движущегося автомобиля в воздух.

Проведением проверки займется подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка.

«По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.

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Ранее, 13 октября, МВД по Республике Саха (Якутия) начало проверку в отношении девушки-блогера, которая рассказала в соцсетях о том, что она выбросила котят в окно. Девушка в прямом эфире поделилась, что выбросила котят с шестого этажа, так как у нее случился приступ аллергии.

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