В Якутии девушку-блогера проверят после признания о выброшенных в окно котятах
Министерство внутренних дел (МВД) по Республике Саха (Якутия) начало проводить проверку в отношении девушки-блогера, рассказавшей в соцсетях о том, что она выбросила котят в окно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность гражданки, также опрошен владелец квартиры, которую она арендовала. С его слов, она съехала в конце августа в неизвестном направлении. Проверка продолжается», — говорится в сообщении.
В распространившейся в Сети записи прямого эфира девушка говорит, что выбросила котят с шестого этажа, поскольку у нее случился приступ аллергии.
Ранее, 2 октября, прокуратура Ярославля сообщила о возбуждении уголовного дела после публикации видео с жестоким убийством котят. Местные СМИ сообщили, что виновником может быть 14-летний подросток, который брал животных по интернет-объявлениям, а затем убивал их, снимая на видео.
По ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, совершенное садистскими методами, с публичной демонстрацией») предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.