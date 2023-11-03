4 ноября — Всемирный день мужчин: история и традиции праздника

В первую субботу ноября в разных странах отмечают торжество, охватывающее больше половины населения Земли, — Всемирный день мужчин. Мало кто знает, что в создании непопулярного в России праздника участвовал наш соотечественник — первый президент СССР Михаил Горбачев. «Известия» рассказывают читателям об истории создания и традициях знаменательного дня.

Когда отмечают День мужчин в 2023 году

У мужской половины человечества есть два праздника, схожих по смыслу, — Международный мужской день и Всемирный день мужчин.

Первый отмечается 19 ноября и посвящается вкладу мужчин в воспитание детей и в жизнь общества в целом. А в первую субботу ноября справляют Всемирный день мужчин, который призван напоминать о научных, творческих и технических достижениях представителей сильного пола.

Всемирный день мужчин 2023 — история праздника

Инициатива о создании праздника принадлежала писателю Джорджу Кинделу. Он предложил учредить знаменательный день, в который представителям мужского пола со всего мира будут вручать премии за заслуги в разных сферах человеческой жизнедеятельности. По задумке, лауреат должен своими действиями и достижениями, а также высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины, который меняет мир к лучшему, не прибегая к агрессии и насилию.

Отделение ООН в Вене претворило эту идею в жизнь в 2000 году. Президентом комитета по «мужской» премии был избран лидер СССР Михаил Горбачев. Награду вручали вплоть до 2006 года. Ее лауреатами стали многие известные на весь мир личности — актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон, музыканты Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, экс-президент Польши Лех Валенса и римский папа — Иоанн Павел II.

Всемирный день мужчин 2023 — традиции

Хотя сейчас премия не вручается, традиция отмечать праздник осталась во многих странах мира. Активисты напоминают обществу о роли мужчины как отца и мужа, а также вспоминают о последних достижения сильной половины человечества.

СМИ демонстрируют семейные фильмы и рассказывают о выдающихся исторических личностях. Время от времени в онлайн- и офлайн-режиме проходят флешмобы в качестве поздравления.

Всемирный день мужчин 2023 — как поздравить

В день праздника принято говорить теплые слова отцам, братьям, друзьям и любимым мужчинам. Подарок лучше подбирать по индивидуальным предпочтениям адресата: для коллекционера это могут быть уникальные монеты или марки, для рыбака — первоклассный спиннинг, для любителя книг — новый роман любимого писателя.

В продаже можно найти мужские наборы для ухода за бородой, для личной гигиены, для дегустации напитков.

Отличным подарком для любого мужчины станут впечатления — билет на концерт любимой группы, путевка в санаторий или интересный мастер-класс.

15 октября в России отмечали День отца — теплый праздник, объединяющий семьи за одним столом. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.