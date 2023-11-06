События недели в фотографиях: удар по Джабалии, смертоносный шторм «Киаран» и выбор платья для мисс Вселенная

Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джабалия. В секторе Газа сообщают, что погибло не менее 50 человек, 150 пострадали. Палестинцы наблюдают за поиском жертв в завалах. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
В Международном конференц-центре в Иерусалиме создали инсталляцию под названием «Красный шар» — сотни объявлений о похищенных гражданах Израиля, находящихся в заложниках у ХАМАС, с красными шариками у каждого из них
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
На Европу обрушился разрушительный шторм, получивший имя «Киаран». Наибольший ущерб ураган нанес Франции и Италии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lorena Sopana
В Испании бушевали лесные пожары. Огонь распространился на площади свыше 2 тыс. га. Было эвакуировано более 800 человек из четырех городов. К тушению пожаров привлекли более 200 пожарных и специальное подразделение по ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
От стихийных бедствий пострадала и Мексика. По стране прошел ураган «Отис», унесший жизни 46 человек. По оценкам властей, суммарный ущерб составил свыше €3 млрд
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Бразильская школа Санта-Клауса закончила подготовку Санта-Клаусов к рождественскому сезону в этом году. На фото студенты по традиции катаются на трамвае, празднуя выпускной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российская модель и певица Маргарита Голубева показала костюм Царевны-Лебеди, в котором она предстанет на конкурсе «Мисс Вселенная». Костюм изготовила петербургский дизайнер Ольга Малярова, вдохновленная одноименным произведением Михаила Врубеля
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Московского зоопарка
Панда, родившаяся в Московском зоопарке, продолжает расти и уже начала слышать мир и видеть окружающие предметы
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Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Пакистан принял решение репатриировать нелегальных иммигрантов — более миллиона человек. На фото граждане Афганистана, ранее проживавшие в Пакистане, в очереди на границе с родной страной
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
По всему миру отпраздновали Хеллоуин. На фото люди посещают могилы почивших возлюбленных на День всех святых на Филиппинах
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В «Крокус Экспо» в Москве прошла необычная международная промышленная выставка «Некрополь World Russia - 2023». Выставка проходит с 1993 года и посвящена, как и следует из названия, похоронному делу
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