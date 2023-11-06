События недели в фотографиях: удар по Джабалии, смертоносный шторм «Киаран» и выбор платья для мисс Вселенная

Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джабалия. В секторе Газа сообщают, что погибло не менее 50 человек, 150 пострадали. Палестинцы наблюдают за поиском жертв в завалах. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий».