От каждого по способностям: в Москве открылась выставка-форум «Россия»
От каждого по способностям: в Москве открылась выставка-форум «Россия»
2023-11-04 17:36:38
2023-11-04 17:36:38
2023-11-04 17:36:38
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Что стоит посмотреть в 70 павильонах ВДНХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Москве на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». На нее съехались участники со всей страны, которые представили научные и промышленные достижения каждого региона. В событии задействовали 70 павильонов выставочного комплекса, в них каждый день будет проходить около 500 экскурсий. Организаторы даже воссоздали советскую экспозицию Всемирной выставки 1967 года. Как прошло открытие и что можно увидеть на форуме — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Свои экспозиции на форуме представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Всего на выставке посетителям представили 131 экспозицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перед посетителями форума выступил певец SHAMAN. Он исполнил для гостей песню «Я русский» с «Хором первых»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В период работы выставки-форума регионы продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Выставка-форум «Россия» будет проходить до 12 апреля 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Попасть туда сможет каждый желающий совершенно бесплатно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В рамках форума в первый день состоялось открытие гастрономического фестиваля «Россия — территория вкуса»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Около главной арки ВДНХ открылась галерея «Достижения России». Она стала одним из центральных объектов выставки-форума «Россия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Тверская область представила на выставке-форуме «Россия» кабину машиниста поезда «Иволга 3.0»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Посетители на стенде Сахалинской области во время открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На ВДНХ также открылся павильон координационного центра правительства. Там каждый посетитель сможет познакомиться со спецификой работы правительства России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
С 8 ноября по 14 января на выставке пройдут Дни регионов, где их главы расскажут о достижениях субъектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Стенд города Моршанск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дни регионов продлятся на выставке до середины января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Для участия в международной выставке обучение прошли больше 1,5 тыс. волонтеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Стенд Орловской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Северная Осетия раз в неделю будет видоизменять экспозицию и погружать посетителей выставки в одну из заявленных тем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Посетители фотографируются возле экспозиций на выставке-форуме «Россия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Санкт-Петербург также представил на выставке интерактивный стенд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин также планирует посетить выставку-форум «Россия»
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