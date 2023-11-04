От каждого по способностям: в Москве открылась выставка-форум «Россия»

В Москве на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». На нее съехались участники со всей страны, которые представили научные и промышленные достижения каждого региона. В событии задействовали 70 павильонов выставочного комплекса, в них каждый день будет проходить около 500 экскурсий. Организаторы даже воссоздали советскую экспозицию Всемирной выставки 1967 года. Как прошло открытие и что можно увидеть на форуме — в фотогалерее «Известий»