Объем Фонда национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13,5 трлн, или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщается на сайте Минфина РФ. Показатель по итогам октября сократился на 107 млрд рублей.

«По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей, или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно $145 224,4 млн США», — отмечается в сообщении.

В том числе уточняется, что на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено €3,66 млрд евро, 279,77 млрд юаней, 508,26 т золота в обезличенной форме и 261,8 млн рублей.

Ранее, 28 сентября, министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что средства Фонда национального благосостояния продолжат храниться в иностранной валюте. В тот же день финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев рассказал «Известиям», что хранение большей части денежных средств ФНБ в юанях — хорошая ребалансировка и защита от возможных рисков.