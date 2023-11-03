Путин напомнил о формировании огромной Украины при советской власти

Огромная территория Украины была сформирована только при советской власти, в составе Российской империи Украины не было. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

«Мы все хорошо знаем: это факты истории, что южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР. Не было никакой Украины в составе (Российской. – Ред.) империи», — сказал президент в ходе выступления.

Путин напомнил, что изначально украинская территория состояла лишь из трех областей. Затем, при формировании Советского Союза, она была расширена в значительной степени за счет южнорусских земель и основанных Екатериной II городов.

В этой связи президент РФ назвал запредельными попытки истребления на указанных землях всего русского, а также объявления русского народа не коренным.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что сегодня Россия защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Ранее, 27 октября 2022 года, Путин заявил, что при большевистском режиме Украина складывалась как искусственное государство. Тогда он напомнил, что в ходе создания СССР руководство большевиков приняло решение наделить территориями ту часть большевистского движения, которая была родом с Украины. При этом мнение населения, которое проживало на тех землях, не спросили, добавил президент.

До этого, 21 февраля 2022 года, Путин заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом — за счет отделения, отторжения от России части ее собственных исторических территорий, сказал тогда президент.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.