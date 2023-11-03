Тело женщины обнаружили в Большом Ангарском пруду на севере Москвы
Тело женщины без признаков насильственной смерти было найдено в Большом Ангарском пруду на севере Москвы. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в пятницу, 3 ноября.
В ведомстве уточнили, что погибшая женщина была 1957 года рождения, сообщается на сайте kp.ru.
«На месте работу правоохранительных органов координирует тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, передает RT. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает телеканал «360».
Ранее, 1 ноября, в Красноярском крае погибли двое мужчин, которые на снегоходе провалились под тонкий лед реки.