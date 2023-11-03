Футболист Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ

Вратарь сборной СССР Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших футболистов в истории чемпионата мира по версии журнала FourFourTwo.

«Черный паук (прозвище Яшина. — Ред.), ставший в 1963 году первым вратарем, который получил «Золотой мяч», сыграл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог своей стране занять четвертое место в 1966 году и был включен в «команду мечты» чемпионата мира по футболу 2002 года», — пишет журнал.

Лучшим игроком FourFourTwo признал бразильца Пеле, на второй и третей строчке рейтинга расположились аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.

Яшин принял участие в 13 матчах на чемпионатах мира за сборную СССР, в четырех из которых не пропустил ни одного мяча.

Советский футболист Лев Яшин выступал за московский «Динамо» и сборную СССР. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — чемпионом Европы и лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Кроме того, советский спортсмен в 1963 году получил от французского журнала France Football «Золотой мяч» и стал единственным голкипером, завоевавшим эту награду.

Яшин скончался от рака желудка в 1990 году.