Эксперт назвал способ распознать написанный нейросетью текст

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов 3 ноября рассказал, как отличить текст, написанный ChatGPT, от того, который создал человек. По словам эксперта, это сделать сложно, но возможно по определенным лингвистическим признакам.

«Первое и основное, на что следует обращать внимание, — это то, как именно построена фраза. Для ChatGPT родной язык английский, и поэтому нейросеть строит фразы именно на этом языке, и только потом переводит их на русский. И поэтому при ответе на вопрос: «Как выбрать место отдыха?» нейросеть напишет «При выборе места отдыха учтите свой бюджет, сезон, в котором планируете путешествовать, и личные интересы». Согласитесь, построенное предложение выглядит немного кривовато. Если бы текст писал человек, то он сделал бы это так: «При выборе места отдыха необходимо учитывать бюджет, время года, когда планируется путешествие и личные интересы», — сказал он.

Аналогичный способ работает и с другими темами, которые пишет ChatGPT, добавил Черноусов.

1 ноября на британском саммите по безопасности искусственного интеллекта американский предприниматель Илон Маск заявил, что ИИ — одна из «самых больших угроз» человечеству. Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».