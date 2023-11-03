В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием

В России число работников с высшим образованием, которые хотят переехать, сократилось с 2017 года. Об этом говорится в монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с документом 3 ноября ознакомился РБК.



«Прежде всего, за прошедшие шесть лет (c 2017 года) доля профессионалов, желающих куда-нибудь переехать, сократилась на 19 п.п. (процентных пунктов) и составила всего 17%», — говорится в публикации.

Под «профессионалами» исследователи понимают людей с высшим образованием, которые работают на позициях, где основной обязанностью не выступает исполнение управленческих задач.

Данные опросы проводились в октябре 2017 года с выборкой 4 тыс. человек и июне 2023 года с выборкой около 2 тыс. человек.

В конце октября 2022 года стало известно, что число желающих жить в других странах россиян сократилось в два раза за 12 лет. По данным опроса, проведенного среди 1600 респондентов из 377 населенных пунктов, 51% экономически активных граждан предпочли бы остаться в России.

31 августа ВЦИОМ сообщил, что число россиян, которые хотели бы переехать жить за границу, достигло наименьшего значения с 1991 года, опустившись до 10%.