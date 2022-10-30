Количество желающих жить в других странах россиян сократилось в два раза за 12 лет

Каждый второй россиянин остался бы дома, если бы у него была возможность жить в любой стране мира. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, результаты которого есть у «Известий» 30 октября.

По данным опроса, проведенного среди 1600 респондентов из 377 населенных пунктов, 51% экономически активных граждан предпочли бы остаться в России.

По 3% опрошенных предпочли бы жить в Испании, Италии или США. По 2% участников хотели бы переехать в Австралию, Канаду, Турцию или Швейцарию.

В 2010 году при ответе на аналогичный вопрос 23% респондентов заявили о желании остаться в России.

31 августа ВЦИОМ сообщил, что количество россиян, которые хотели бы переехать жить за границу, достигло наименьшего значения с 1991 года, опустившись до 10%.

До этого, 4 апреля, «Известия» сообщали, что 3% IT-специалистов в своих резюме пишут о желании уехать из России. Еще примерно 37% соискателей отмечают в резюме, что релокация возможна, но необязательна.