Более 6 тыс. боеприпасов времен ВОВ подняли со дна Черного моря

Более 6 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) было извлечено из акватории Черного моря. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

Так, в бухте Гильзовая сотрудники завершили очередной сезон по поиску и уничтожению боеприпасов, который начался еще в конце мая.

«За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тыс. взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска <…> специалисты <…> совершили более 600 погружений и провели под водой более 1000 часов», — приводятся слова главы МЧС России Александра Куренкова в публикации.

Специалистам удалось обследовать более 3 га морского дна, добавил министр. Выявленное оружие ликвидируют на отдельном полигоне, а если осуществить перевозку на него нет возможности, то снаряды взрывают на морском дне. Также во время операции в этот раз удалось ликвидировать три авиабомбы.

Куренков рассказал, что работы в акватории ведутся уже третий год, за всё время поисков удалось уничтожить более 12,4 тыс. единиц оружия. Министр дополнил, что в 2024 году разминирование продолжится.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что больше 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе за год. На дне моря были обнаружены различные взрывоопасные предметы: минометные мины, гранаты, артиллерийские снаряды и инженерные боеприпасы.