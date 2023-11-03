В Омской области задержали двух подрядчиков за хищение 58,5 млн рублей

Двух подрядчиков задержали за хищение 58,5 млн рублей при строительстве школы в Омской области. Об этом 3 ноября сообщило следственное управление СК России по региону на своем сайте.

Задержанными оказались генеральный директор ООО «СМУ № 444» и фактический руководитель и учредитель ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис». В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Следствие установило, что подрядчики похитили 58,5 млн рублей из перечисленных в качестве аванса 381,5 млн рублей при заключении контракта на строительство школы в Исилькуле. Также к преступлению могут быть причастны должностные лица министерства строительства Омской области и бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик».

Подозреваемых допросили, в отношении них следствие просить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в этот день в Новосибирске задержали заместителя начальника одного из государственных учреждений и руководителя коммерческой фирмы по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 4,5 млн рублей. В результате их сговора не были выполнены работы по содержанию фото- и видеокамер для отслеживания нарушений ПДД.