В Новосибирске задержали чиновника и бизнесмена по подозрению в хищении 4,5 млн рублей

В Новосибирске задержали заместителя начальника одного из государственных учреждений и руководителя коммерческой фирмы по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 4,5 млн рублей. Об этом 3 ноября сообщило главное управление МВД России по Новосибирской области на своем сайте.

Было установлено, что в ноябре 2021 года они заключили контракт на оказание услуг по содержанию комплексов и приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Однако в дальнейшем подозреваемые предоставили ложные документы о приемке выполненных работ, которые не проводились.

По месту проживания подозреваемых и в офисе компании прошли обыски. В ходе них были изъяты мобильные телефоны, ноутбук, жесткий диск, флеш-накопители, документация, банковские карты, мониторы и денежные средства на сумму 75 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, бизнесмену — обязательство о явке.

Ранее, 25 октября, Федеральная служба безопасности провела обыски у бывшего председателя Народного хурала Бурятии Цырена-Даши Доржиева. Обыски произошли в связи с делом о хищении бюджетных средств при строительстве школы в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Предполагается, что конечным бенефициаром являлся сын Доржиева Тушин.