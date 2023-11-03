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В Турции рассказали о росте конкуренции на российском рынке цитрусовых

Dünya: турецким экспортерам стало труднее работать в России из-за конкуренции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Экспортеры цитрусовых плодов из Турции сталкиваются с трудностями на крупнейшем для них российском рынке из-за высокой конкуренции со стороны поставщиков из других стран. Об этом сообщает председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак в разговоре с изданием Dünya 2 ноября.

По словам собеседника газеты, осенью в Турции стартовал экспорт лимонов, апельсинов, яблок, грейпфрутов, киви, бананов, но сейчас турецкие экспортеры испытывают большие трудности с поставками из-за конкурирующих предложений из Китая и Азербайджана.

«С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов ― Египет, Марокко, Иран», ― сказал Учак.

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Ранее, 29 октября, посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из Норвегии поможет российским производителям занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке.

Посол отметил, что запрет может также способствовать увеличению экспорта рыбной нацпродукции в дружественные страны.

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