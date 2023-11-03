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Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало в 1,5–2 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Услуга планового технического обслуживания (ТО) автомобилей у официальных дилеров подорожала до двух раз. Об этом рассказали «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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«Безусловно, с начала прошлого года выросли цены на запчасти и расходники. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей», — объяснил «Известиям» вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов.

По сравнению с прошлым годом цены на запчасти выросли в среднем на 20–60%, особенно на кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла, отмечают представители станций техобслуживания (СТО).

«Из-за этого цена на обслуживание автомобиля выросла вдвое. Не исключены и дельнейшие подорожания», — отметил директор послепродажного обслуживания дилера «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев.

Собеседники «Известий» в двух дилерских центрах оценили рост стоимости ТО в 30–40% за год. Только в дилерском центре «БорисХоф» изданию заявили, что «не располагают информацией о подорожании ТО».

Эксперты, опрошенные изданием, предостерегли владельцев автомобилей от отказа обслуживания у официальных дилеров. Несмотря на повышение цен, они дают гарантию на свою работу, в отличие от многих СТО, не имеющих авторизации производителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ТО ли еще будет: техобслуживание у дилеров подорожало в 1,5–2 раза

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