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Срок владением замещающими облигациями предложили увеличить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Срок владения замещающими облигациями предложили засчитывать с момента выпуска евробонда, который был обменен на новую ценную бумагу. Письмо с такой инициативой направила в Госдуму Ассоциация владельцев облигаций (АВО). Этот подход позволит инвесторам получить налоговые вычеты за длительное владение евробондами, приобретенными еще до блокировки российских активов за рубежом.

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Сейчас в РФ действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) ценными бумагами. Спустя минимум три года прибыль от их продажи не будет облагаться налогами. Величина предельного размера вычета — количество лет владения ценной бумагой, умноженное на 3 млн рублей (то есть минимум 9 млн рублей).

Однако когда евробонд обменивается на замещающую облигацию, срок владения ей обновляется. Например, если инвестор приобрел бумагу пять лет назад, а обменял ее на замещающую в прошлом году, то засчитываться будет лишь один год. Величина налогового вычета будет меньше.

Предложение АВО не прецедент — такой же принцип был применен по отношению к депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов, которые обращались за рубежом, уточнили в организации. Летом 2023 года их переконвертировали обратно в акции и вернули на российский рынок. Инвесторы в итоге смогли получить по ним налоговые вычеты — срок их нахождения во владении считался именно с момента приобретения депозитарных расписок. По сути, ассоциация лишь предлагает распространить такой же принцип на замещающие бонды.

Сейчас рынок замещающих облигаций составляет примерно 2 трлн рублей, сообщили в АВО. После исполнения указа президента он может вырасти до 3,3–4 трлн рублей.

Инициатива по увеличению срока нахождения замещающих облигаций в собственности владельца представляется разумной и позволила бы инвесторам максимально использовать положенные им налоговые вычеты, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«В теории рынок замещающих облигаций может вырасти вдвое. Возможно, в IV квартале 2023 года перед истечением срока указа президента число замещений вырастет», — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Вероятность позитивной реакции властей на инициативу АВО очень высока, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, аргументы ассоциации в первую очередь призывают уравнять права владельцев замещающих облигаций с правами владельцев депозитарных расписок, что парламентарии, наверняка, воспримут позитивно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бонд помощи: срок владения замещающими облигациями предложили увеличить

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