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Киркоров купил картину «Примадонна» за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В клубе Memo в Москве 2 ноября проходит закрытая презентация нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди». В рамках мероприятия был устроен благотворительный аукцион, на котором Филипп Киркоров приобрел картину под названием «Примадонна» за 700 тыс. рублей.

Известно также, что блогер Елена Сажина, известная под ником Helen Yes, купила здесь картину за 600 тыс. рублей, а певица Анита Цой — за $4,1 тыс. Отмечается, что все средства, вырученные с аукциона, будут направлены в помощь благотворительному фонду «Ты супер!», который нацелен на поддержку молодых талантов, оставшихся без попечения родителей.

На презентации Люся Чеботина впервые исполнит свои восемь новых треков, а также состоится премьера клипа «Псевдомодели», в котором играет Киркоров. Среди гостей мероприятия также можно было встретить Александру Трусову, Карину Нигай, Стаса Ярушина, Игоря Крутого и других.

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Ранее стало известно, что 22 сентября на платформе «VK Видео» стартует второй сезон музыкального шоу талантов «Залетай в тренды». Участники проекта получат шанс возглавить топ чартов, записав совместный трек с топовым артистом. Пятьдесят молодых музыкантов представят свой авторский материал зрителям и звездному жюри, в состав которого вошли INSTASAMKA, Люся Чеботина и Сергей Жуков.

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