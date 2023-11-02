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Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщается 2 ноября на сайте областного ГУ МВД.

В Сети появилось видео, на котором видно, как восьмиклассник избивал школьника, который выглядел младше обидчика. Полицейские обратили внимание на данные кадры.

Впоследствии они установили, что родители мальчика нарушили нормы миграционного законодательства.

«41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания», — сказано в сообщении.

Им назначили штрафы, кроме того, они должны покинуть страну.

Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

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Ранее, в августе, в Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Так, горожане действовали вместе с группой иностранцев: они регистрировали мигрантов на территории города по подложным документам и получали за это деньги.

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