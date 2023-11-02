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Суд Москвы заочно арестовал офицера ГУР Украины по делу о подготовке теракта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника опергруппы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Максима Кириловца. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

«Суд заочно арестовал Кириловца Максима Леонидовича и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Кириловец обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 226.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 322 УК РФ — террористический акт, организация террористического сообщества и участие в нем, контрабанда, незаконное пересечение государственной границы, уточнили в пресс-службе.

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2 декабря 2021 года в пресс-службе ФСБ сообщили о задержании троих агентов спецслужб Украины, которые намеревались лишить связи Черноморский флот РФ. Один из задержанных сообщил, что был завербован и действовал по указанию Кириловца.

Позднее в тот день стало известно, что задержанными оказались отец и сын — Зиновий Коваль и Игорь Коваль, последний также сообщил, что им обещали заплатить $10 тыс. за осуществление теракта. Третьим задержанным стал агент ГУР украинского минобороны Александр Цилык, который подготовил на территории России тайник с взрывчаткой.

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