Пропавшую женщину в неадекватном состоянии и испуганного малыша нашли в Сочи

Полиция в Сочи обнаружила женщину в неадекватном состоянии и ее испуганного двухлетнего ребенка со следами воска на теле. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает местный отдел МВД.

Ранее в правоохранительные органы обратился житель Москвы, заявив, что его гражданская жена, находящаяся на отдыхе с их двухлетним сыном в городе-курорте, перестала выходить на связь. Он также предположил, что его супруга состоит в секте и, вероятно, может навредить сыну.

Установлено, что женщина поселилась в одной из гостиниц города-курорта, а мужу сообщила ложный адрес проживания. Пропавшую обнаружили в номере вместе с испуганным малышом. Отмечается, что женщина находилась в неадекватном состоянии.

«Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена медицинская экспертиза по определению степени тяжести вреда, причиненного мальчику.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в Москве мать закрыла своих малолетних детей на сутки в квартире без еды. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.