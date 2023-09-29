Москвичка заперла детей в квартире без еды на сутки

Уголовное дело возбуждено в отношении матери, закрывшей своих малолетних детей на сутки в квартире без еды в Москве. Об этом 29 сентября сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщина заставила входную дверь двумя пеноблоками.

Дети в возрасте два года и один год на данный момент находятся в больнице.

Кузьминская межрайонная прокуратура ведет расследование, устанавливая факт нарушения прав и законных интересов детей.

Как узнали «Известия», женщине 21 год, в полицию она пришла сама.

За оставление детей в опасности по ст. 125 УК РФ ей могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

Ранее, 29 сентября, из окна квартиры на четвертом этаже выпал трехлетний мальчик. На данный момент он госпитализирован. Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Сообщается, что оба родителя в момент инцидента находились дома.