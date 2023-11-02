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«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Москве на утро 3 ноября

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать до 10:00 3 ноября в Москве. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг, 2 ноября.

«Период предупреждения — с 02:00 3 ноября до 10:00 3 ноября. Местами туман», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В Подмосковье предупреждение действует с полуночи до 10:00 мск, уточняет телеканал «360».

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия», что ухудшение погоды ожидается в столице в ноябрьские праздники. По его словам, 4 ноября ночная температура составит от 0 до +2 градуса, дневная температура от +6 до +8 градусов.

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