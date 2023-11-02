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Москвичей предупредили об ухудшении погоды на ноябрьских праздниках

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Ухудшение погоды ожидается в Москве в ноябрьские праздники. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже завтра воздушные массы будут перемещаться с запада, с юго-запада, температура ночью около 0, днем тоже вполне приемлемая температура по климатическим данным +5... +7 градусов, на 2 градуса выше нормы, осадков не ожидается, что очень важно. О снеге, мокром снеге можно пока забыть ближайшие 7-8 дней», — сказал Вильфанд.

По его словам, 4 ноября ночная температура составит от 0 до +2 градуса, дневная температура от +6 до +8.

«По области местами небольшой дождь возможен 4 числа, 5 ноября опять возникает ситуация, о которой можно говорить, что она экстремальная, к западу от Москвы до центра европейской России располагается хорошо выраженный глубокий циклон. Уже 3–4 числа среднесуточная температура будет ниже 5 градусов», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд уточнил, что на экстремальные погодные ситуации всегда стоит обращать внимание, когда речь идет о замене резины для автомобиля.

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Ранее, 30 октября, Вильфанд заявил, что около 30% месячной нормы осадков в виде снега и дождя выпало в российской столице с 27 октября.

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