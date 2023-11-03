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Психолог назвала способы провести ноябрьские праздники с пользой

Психолог Крушинских: ноябрьские праздники — хорошая возможность для перезагрузки
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Ноябрьские праздники — это хорошая возможность для того, чтобы перезагрузиться и набраться сил перед новогодним авралом на работе. О том, как получить максимальную пользу для себя от выходных, «Известиям» 2 ноября рассказала медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

В первую очередь, она посоветовала оценить, какие физические и умственные ресурсы были задействованы в последнее время и, исходя из этого, подобрать для себя наиболее подходящий отдых.

«Если вы долго сидите за компьютером и анализируете большой объем данных, то, скорее всего, нуждаетесь в более активном отдыхе, который не предполагает нагрузки на зрение. Например, это могут быть игры на свежем воздухе, занятия в спортзале или бассейне, поездки в какие-нибудь интересные места. Постарайтесь дать отдых своими глазам, а также немного разогнать кровь по телу какой-нибудь легкой и приятной активностью», — посоветовала психолог.

Тем, кому на работе приходится много разговаривать и взаимодействовать с другими людьми, специалист посоветовала такие варианты отдыха, которые предполагают уединение и возможность побыть в тишине, помедитировать.

«Это могут быть поездки в живописные места, например, на осеннюю рыбалку или какую-нибудь экскурсию. Хотя, можно уединиться и в домашних условиях, или, например, на даче», — отметила Крушинских.

Если же последние месяцы работы были связаны с командировками, длительными поездками или решениями проблем, которые заняли много времени, то лучшим вариантом отдыха, по словам психолога, будет провести время со своей семьей и близкими.

«Лучше выбрать место, где максимально тепло и уютно. Например, там, где есть камин, печка или костер, чтобы вновь почувствовать это тепло и избавиться от накопившегося стресса», — добавила она.

Тем, кто живет один и много работает, специалист посоветовала позаниматься медитацией, погулять по городу, посетить какие-нибудь выставки или встретиться с друзьями. По ее словам, важна смена впечатлений.

«Подводя итоги, задача коротких выходных — включить в свою жизнь то, что было в дефиците в течение долгого времени. И восстановить те ресурсы, на которые вы сможете опереться, когда подойдет подведение итогов и окончание года», — подытожила Крушинских.

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