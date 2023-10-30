День народного единства: «Разговоры о важном» 30 октября

Занятия «Разговоры о важном» затрагивают важные аспекты жизни человека в современной России. Следующий понедельник будет посвящен беседе о празднике «День народного единства». Педагог подробно расскажет об истории торжества и совместно с учениками выполнит интерактивные упражнения. Кроме того, дети смогут подготовить собственные презентации. Что будет в программе классного часа и какое место занимает этот праздник в сердцах россиян — в материале «Известий».

Разговоры о важном 30 октября: тема, суть урока

День народного единства является одним из главных государственных праздников и символом сплоченности многонационального народа. Дата 4 ноября была учреждена в память о событиях 1612 года, когда русское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков. Торжество связано окончанием Смутного времени в России в XVII веке, длившегося 14 лет, когда после смерти Ивана Грозного на российский трон претендовали ставленники Польши Лжедмитрий I (Гришка Отрепьев), а затем Лжедмитрий II.

День народного единства приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери: именно перед этим образом молилось войско Минина и Пожарского накануне победного марша к Москве.

Во время крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Фото: ТАСС/Егор Алеев

Основная часть занятия «Разговоры о важном», посвященного Дню народного единства, будет посвящена истории страны и событиям, которые легли в основу государственного праздника. Цель внеурочной деятельности — сформировать у школьников историческую память, чувство сопричастности к традиционным российским ценностям и воспитать патриотизм.

Педагог продемонстрирует видеоролик с заданиями и предложит вместе обсудить их. По окончании урока дети ответят на контрольные вопросы, а учитель подведет итоги темы.

День народного единства — программа классного часа

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» будет различаться в зависимости от класса: сценарий и материалы к занятиям составлены с учетом возраста школьников. Продолжительность «Разговоров о важном» не должна превышать 30 минут для всех классов.

Задача педагога 1—2-х классов сформировать у обучающихся первоначальные сведения о государственном празднике 4 ноября. Главное — вызвать у детей неподдельный интерес к истории России. Ученики должны проявить первоначальные умения анализировать аудио-, видео- и текстовую информацию, а также делать выводы о событиях, которые относятся к празднику.

Школьники 3—4-х классов смогут познакомиться с историей Смутного времени более подробно. Первая часть внеурочной деятельности включает просмотр видеоролика и общее знакомство с праздником «День народного единства». Дети смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Красной площади, познакомиться с памятником Минину и Пожарскому, патриарху Гермогену в Александровском саду и собором Казанской иконы Божией Матери.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для обучающихся 5—7-х классов и 8—9-х классов подготовлена более сложная программа, которая предполагает базовое знакомство школьников с историей вопроса. После просмотра тематического ролика ребята также обсудят с педагогом исторические события, связанные с праздником, а в заключение поработают в группах с картой.

Ученикам 10—11-х классов будет предложено самим выбрать интересующий период событий и представить его в виде презентации или доклада. По окончании выступления дети должны будут выполнить интерактивное задание в виде филворда (разновидность кроссворда).

Мероприятия ко Дню народного единства

Во многих российских школах в честь Дня народного единства проходят концерты для учащихся и родителей. Как правило, образовательные учреждения организуют мероприятия своими силами, привлекая активистов и классных руководителей. Программа мероприятия состоит из танцевальных и вокальных номеров, чтения стихов и официального поздравления от лица директора. Обучающиеся организовывают театральные постановки и флешмобы.

Для школьников младших классов организуют утренники, где детям рассказывают об истории и смысле Дня народного единства, традициях народов России . В связи с датой в школах проходят внеклассные занятия, центральной темой которых становится Смутное время в истории России.

Посетители фестиваля «День народного единства» в гончарной мастерской на территории ВДНХ в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кроме того, утром 4 ноября проходит онлайн-марафон российского общества «Знание», приуроченный к Дню народного единства. Принять в нем участие могут все желающие, особенно полезным участие будет для школьников 10—11-х классов. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте.

По случаю праздника пройдут региональные мероприятия для учеников. Например, Донская государственная публичная библиотека предлагает старшеклассникам попытать свои силы в «Нескучном уроке с Публичкой» . Занятие пройдет в форме командной игры, задания связаны с культурой и историей России и ее народов. Мероприятие продлится с 1 по 10 ноября, участникам необходимо заранее записаться и заполнить специальную анкету.

Истрия праздника День народного единства

День народного единства в современной России начали праздновать только в 2005 году. Тогда центром торжества стал Нижний Новгород. Праздник по сути является возвращением к старой традиции: обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за помощь в освобождении России от поляков проводилось каждый год с середины XVII века и до 1917 года.

Праздник связан с окончанием Смутного времени, которое началось после смерти последнего из династии Рюриковичей, Ивана IV Грозного. Государство оказалось на грани развала, а в результате заговоров, переворотов и интервенций за 14 лет в России сменилось семь царей, в том числе польских ставленников.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Первому ополчению не удалось освободить страну от польских захватчиков. Поэтому вскоре было сформировано второе, лидерами которого выступали Минин и Пожарский. Западные рубежи государства и Москва были захвачены. 20 августа войско выступило к Москве. Бойцам Пожарского удалось занять Китай-город только в конце октября. По легенде, во время сражения народное ополчение сопровождала икона Казанской Божией Матери. Считается, что чудодейственный образ напрямую повлиял на победу. Традиционно днем освобождения Москвы принято считать 22 октября (по старому стилю), или 4 ноября.

В январе 1613-го состоялось первое собрание Земского собора, по итогам которого новым государем назвали Михаила Федоровича Романова . Нельзя сказать, что период Смуты окончательно завершился, но внутренним междоусобицам пришел конец. Памятник Минину и Пожарскому был воздвигнут спустя два столетия. Он считается первым скульптурным монументом столицы.

В своем труде «Минин и Пожарский» историк Иван Забелин писал, что не стоит сравнивать Смутное время с периодом революции 1905 года. Период больше похож на всесторонние банкротство правительства, а народ хотел прежде всего восстановить старый порядок.

Почему День народного единства важен для россиян

Праздник День народного единства — это прежде всего символ сплоченности народа. Ведь для освобождения родной земли собирались представители всех сословий, народов и вероисповеданий, живших в нашей стране. Кроме того, дата является поводом вспомнить исторический контекст и напомнить людям, что трудности легче и лучше преодолевать сообща.

Участники ансамбля песни и танцев «Дагестан» выступают в рамках фестиваля «День народного единства» на ВДНХ в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников