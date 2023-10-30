 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
Азаров сравнил власть на Украине с режимом Гитлера
Общество
Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим
Мир
Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе
Армия
Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны
Общество
Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Мир
ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане
Общество
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня
Мир
Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России
/

День народного единства: «Разговоры о важном» 30 октября

4 ноября в стране начинается празднование Дня народного единства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Занятия «Разговоры о важном» затрагивают важные аспекты жизни человека в современной России. Следующий понедельник будет посвящен беседе о празднике «День народного единства». Педагог подробно расскажет об истории торжества и совместно с учениками выполнит интерактивные упражнения. Кроме того, дети смогут подготовить собственные презентации. Что будет в программе классного часа и какое место занимает этот праздник в сердцах россиян — в материале «Известий».

Разговоры о важном 30 октября: тема, суть урока

День народного единства является одним из главных государственных праздников и символом сплоченности многонационального народа. Дата 4 ноября была учреждена в память о событиях 1612 года, когда русское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков. Торжество связано окончанием Смутного времени в России в XVII веке, длившегося 14 лет, когда после смерти Ивана Грозного на российский трон претендовали ставленники Польши Лжедмитрий I (Гришка Отрепьев), а затем Лжедмитрий II.

День народного единства приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери: именно перед этим образом молилось войско Минина и Пожарского накануне победного марша к Москве.

Во время крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери

Во время крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Основная часть занятия «Разговоры о важном», посвященного Дню народного единства, будет посвящена истории страны и событиям, которые легли в основу государственного праздника. Цель внеурочной деятельности — сформировать у школьников историческую память, чувство сопричастности к традиционным российским ценностям и воспитать патриотизм.

Педагог продемонстрирует видеоролик с заданиями и предложит вместе обсудить их. По окончании урока дети ответят на контрольные вопросы, а учитель подведет итоги темы.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

День народного единства — программа классного часа

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» будет различаться в зависимости от класса: сценарий и материалы к занятиям составлены с учетом возраста школьников. Продолжительность «Разговоров о важном» не должна превышать 30 минут для всех классов.

Задача педагога 1—2-х классов сформировать у обучающихся первоначальные сведения о государственном празднике 4 ноября. Главное — вызвать у детей неподдельный интерес к истории России. Ученики должны проявить первоначальные умения анализировать аудио-, видео- и текстовую информацию, а также делать выводы о событиях, которые относятся к празднику.

Школьники 3—4-х классов смогут познакомиться с историей Смутного времени более подробно. Первая часть внеурочной деятельности включает просмотр видеоролика и общее знакомство с праздником «День народного единства». Дети смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Красной площади, познакомиться с памятником Минину и Пожарскому, патриарху Гермогену в Александровском саду и собором Казанской иконы Божией Матери.

школа
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для обучающихся 5—7-х классов и 8—9-х классов подготовлена более сложная программа, которая предполагает базовое знакомство школьников с историей вопроса. После просмотра тематического ролика ребята также обсудят с педагогом исторические события, связанные с праздником, а в заключение поработают в группах с картой.

Ученикам 10—11-х классов будет предложено самим выбрать интересующий период событий и представить его в виде презентации или доклада. По окончании выступления дети должны будут выполнить интерактивное задание в виде филворда (разновидность кроссворда).

Мы вместе: что отмечают россияне 4 ноября
Православная святыня и история страны

Мероприятия ко Дню народного единства

Во многих российских школах в честь Дня народного единства проходят концерты для учащихся и родителей. Как правило, образовательные учреждения организуют мероприятия своими силами, привлекая активистов и классных руководителей. Программа мероприятия состоит из танцевальных и вокальных номеров, чтения стихов и официального поздравления от лица директора. Обучающиеся организовывают театральные постановки и флешмобы.

Для школьников младших классов организуют утренники, где детям рассказывают об истории и смысле Дня народного единства, традициях народов России. В связи с датой в школах проходят внеклассные занятия, центральной темой которых становится Смутное время в истории России.

Посетители фестиваля «День народного единства» в гончарной мастерской на территории ВДНХ в Москве

Посетители фестиваля «День народного единства» в гончарной мастерской на территории ВДНХ в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кроме того, утром 4 ноября проходит онлайн-марафон российского общества «Знание», приуроченный к Дню народного единства. Принять в нем участие могут все желающие, особенно полезным участие будет для школьников 10—11-х классов. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте.

По случаю праздника пройдут региональные мероприятия для учеников. Например, Донская государственная публичная библиотека предлагает старшеклассникам попытать свои силы в «Нескучном уроке с Публичкой». Занятие пройдет в форме командной игры, задания связаны с культурой и историей России и ее народов. Мероприятие продлится с 1 по 10 ноября, участникам необходимо заранее записаться и заполнить специальную анкету.

В кругу традиций: как отмечают День семьи, любви и верности в России
История и особенности праздника 8 июля

Истрия праздника День народного единства

День народного единства в современной России начали праздновать только в 2005 году. Тогда центром торжества стал Нижний Новгород. Праздник по сути является возвращением к старой традиции: обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за помощь в освобождении России от поляков проводилось каждый год с середины XVII века и до 1917 года.

Праздник связан с окончанием Смутного времени, которое началось после смерти последнего из династии Рюриковичей, Ивана IV Грозного. Государство оказалось на грани развала, а в результате заговоров, переворотов и интервенций за 14 лет в России сменилось семь царей, в том числе польских ставленников.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Первому ополчению не удалось освободить страну от польских захватчиков. Поэтому вскоре было сформировано второе, лидерами которого выступали Минин и Пожарский. Западные рубежи государства и Москва были захвачены. 20 августа войско выступило к Москве. Бойцам Пожарского удалось занять Китай-город только в конце октября. По легенде, во время сражения народное ополчение сопровождала икона Казанской Божией Матери. Считается, что чудодейственный образ напрямую повлиял на победу. Традиционно днем освобождения Москвы принято считать 22 октября (по старому стилю), или 4 ноября.

Образное определение: рублевская «Троица» переехала из ХХС в Центр Грабаря
Сколько продлятся работы по сохранению легендарной иконы

В январе 1613-го состоялось первое собрание Земского собора, по итогам которого новым государем назвали Михаила Федоровича Романова. Нельзя сказать, что период Смуты окончательно завершился, но внутренним междоусобицам пришел конец. Памятник Минину и Пожарскому был воздвигнут спустя два столетия. Он считается первым скульптурным монументом столицы.

В своем труде «Минин и Пожарский» историк Иван Забелин писал, что не стоит сравнивать Смутное время с периодом революции 1905 года. Период больше похож на всесторонние банкротство правительства, а народ хотел прежде всего восстановить старый порядок.

«Права и обязанности должны быть в гармонии»
Путин призвал исключить возможность межнациональных и межрелигиозных конфликтов в России

Почему День народного единства важен для россиян

Праздник День народного единства — это прежде всего символ сплоченности народа. Ведь для освобождения родной земли собирались представители всех сословий, народов и вероисповеданий, живших в нашей стране. Кроме того, дата является поводом вспомнить исторический контекст и напомнить людям, что трудности легче и лучше преодолевать сообща.

Участники ансамбля песни и танцев «Дагестан» выступают в рамках фестиваля «День народного единства» на ВДНХ в Москве

Участники ансамбля песни и танцев «Дагестан» выступают в рамках фестиваля «День народного единства» на ВДНХ в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На данный момент на территории Российской Федерации проживают люди 195 национальностей, из них 47 — это малые народы Севера. Они исповедуют разные религии, от православия и ислама до буддизма и этнических верований. Праздник 4 ноября позволяет гражданам многонациональной страны почувствовать себя единым народом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир