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Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Дирижер Дмитрий Юровский назвал Темирканова великим музыкантом

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Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко
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Главный дирижер Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Дмитрий Юровский 2 ноября рассказал «Известиям» о знакомстве с дирижером Юрием Темиркановым и его творчестве.

По словам Юровского, при их первой встрече Темирканов уже лично знал его отца, деда и брата. После дирижеры встречались несколько раз, в том числе и в Европе.

«Я ходил на его концерты. Мы общались, три раза я его заменял в Израильской филармонии, в Италии два раза это было. У нас не было, конечно же, каких-то таких близких отношений человеческих, какие бы хотелось иметь с таким великим музыкантом, но те встречи, то отношение к оркестру, отношение к делу, к своему, к нашему, которое он излучал, это то, что остается в памяти на всю жизнь», — рассказал музыкант.

Юровский добавил, что его он и коллеги в последние годы беспокоились о здоровье хурдрука академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. К тому же Юрий стал реже давать концерты. Он также назвал смерть Темирканова горестным событием.

«Он будет в наших сердцах, в сердцах у зрителей, он будет всегда с нами. Это очень горько осознавать, потому что он прожил очень творчески длинную и более чем достойную жизнь, и очень яркую жизнь. Он оставил тот след после себя, который будет в основной своей массе слишком велик для любого, кто попытается его примерить на себя», — заключил Юровский.

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Ранее 2 ноября источник «Известий» сообщил о смерти художественного руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича на своем сайте подтвердила смерть худрука.

Прощание с дирижером пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.

Пианист и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин заявил, что смерть Темирканова — огромная потеря не только для России, но и для всего мира.

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