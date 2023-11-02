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Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Пианист Иван Рудин назвал Темирканова мастером работы с русской музыкой

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Смерть художественного руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова — огромная потеря не только для России, но и для всего мира. Об этом заявил в комментарии «Известиям» 2 ноября российский пианист и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин.

По словам пианиста, для него является большой честью принять участие в грядущем фестивале «Площадь искусств» в декабре в филармонии Санкт-Петербурга, который основал Темирканов и возглавлял много лет, и отдать дань памяти великому мастеру. Рудин отметил, что звучание оркестра филармонии Северной столицы всегда отличал неповторимый дирижерский почерк Темирканова.

«Он обладал своим неповторим почерком, был большой мастер работы с русской музыкой. Мы до сих пор смотрим постановки его спектаклей в Мариинском театре не только как музыкального руководителя или дирижера-постановщика. Но и как постановщика спектаклей в целом. Они всегда отличались безупречным вкусом и пониманием стиля», — заявил музыкант.

Оркестранты Темирканова, как и публика, всегда будут помнить его улыбку, обаяние и огромную энергию, добавил пианист.

«Он гастролировал со своим оркестром филармонии на ведущих мировых площадках. Но и без оркестра его фигуру ассоциировали как одного из наиболее крупных художников, связанных с историей русского искусства и русской музыки. Нам всем его будет очень не хватать», — заявил он.

За пределами работы Юрий Темирканов был очень обаятельным и тонким человеком, который обладал особенным чувством юмора и великолепным «темиркановским слухом». Не только музыкальным, но и жизненным, так как очень тонко разбирался в людях, отметил Рудин.

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Ранее 2 ноября источник «Известий» сообщил о смерти художественного руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича на своем сайте подтвердила смерть худрука.

Прощание с дирижером пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича.

Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.

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