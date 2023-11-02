В Петербурге суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-клубе на улице Рубинштейна для рассмотрения иска о незаконной перепланировке помещения. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Так, собственники помещения, в котором расположен стриптиз-клуб, самовольно выполнили его перепланировку и переустройство, в том числе снесли внутренние перегородки, сняли батареи, сделали врезку в общедомовые сети водоотведения.

Администрация Центрального района, обнаружив нарушение, предписала собственникам привести помещение в прежнее состояние либо предоставить разрешительные документы.

Однако предписание исполнено не было, из-за чего администрация района обратилась в суд с просьбой обязать хозяев помещения провести перепланировку.

«В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», — заявили в пресс-службе.

Ранее, в мае, депутат Никита Чаплин напомнил, что штраф за перепланировку квартиры может составлять до 2,5 тыс. рублей. Однако если в помещении находится магазин или хостел, то владельцу грозит штраф до 1,5 тыс. рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.