Ролдугин поделился воспоминаниями о Темирканове

Художественный руководитель заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов был уникален всегда и во всём, он внес большой вклад в музыку и в музыкальную историю мира. Таким мнением 2 ноября с «Известиями» поделился народный артист России, известный виолончелист Сергей Ролдугин.

«Я счастлив, что был знаком с ним достаточно продолжительный срок. Счастлив, что познакомился с ним, что вошел в его мир, в его творческие мечты, миротворческие проекты. Я был его сподвижником и был от этого счастлив, потому что его проекты были всегда отмечены высокой талантливостью, которая останется, конечно, в памяти всех любителей музыки на века», — подчеркнул Ролдугин.

Виолончелист также вспомнил спектакль «Евгений Онегин», ставший для Ролдугина первым в Кировском театре. По словам народного артиста России, именно в постановке Темирканова это произведение было удостоено высочайшей награды.

Говоря о Темирканове как о человеке, Ролдугин отметил, что худрук проявлял «разительную честность по отношению и к людям, и к творчеству, и к работе». По мнению виолончелиста, Темирканов оказал влияние на молодых дирижеров. Многие даже пытались читать партитуры так, как это делал он.

«Некоторые взяли его жесты, мануальные техники. А некоторые не взяли ничего, потому что не смогли понять, почему так у него получается, а у них — нет. Как это всегда бывает, дело в том, что Темирканов, безусловно, заинтересовал их. Вот почему у него так здорово получается, вот почему его музыку любят, его исполнение. И они захотели этот секрет раскрыть. Но, к сожалению или к счастью, это только в руках Бога», — заключил народный артист России.

О смерти Темирканова стало известно ранее в этот день, худрук академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии скончался в возрасте 84 лет. Прощание с ним состоится 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.