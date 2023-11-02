В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ

Эстонские власти работают над тем, чтобы принявшие гражданство России жители страны были депортированы из Эстонии. Об этом 2 ноября заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии», — сказал глава МВД на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале эстонского правительства.

Так он прокомментировал обновленный российский закон, вступивший в силу 26 октября 2023 года. Федеральный закон «О гражданстве РФ» предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства иностранцами, имеющими родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, бывшей Российской империи или СССР.

Данный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 апреля 2023 года. Согласно документу, требования при приеме в российское гражданство сокращаются более чем для 20 категорий лиц. Кроме того, в нем было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.