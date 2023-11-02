Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ

МВД Эстонии: мы не допустим, чтобы в стране появлялось больше граждан РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонские власти работают над тем, чтобы принявшие гражданство России жители страны были депортированы из Эстонии. Об этом 2 ноября заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии», — сказал глава МВД на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале эстонского правительства.

Так он прокомментировал обновленный российский закон, вступивший в силу 26 октября 2023 года. Федеральный закон «О гражданстве РФ» предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства иностранцами, имеющими родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, бывшей Российской империи или СССР.

Двойное гражданство: что изменится для россиян по новому закону
Кому разрешено и запрещено иметь второй паспорт, особенности 138-ФЗ с 26 октября

Данный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 апреля 2023 года. Согласно документу, требования при приеме в российское гражданство сокращаются более чем для 20 категорий лиц. Кроме того, в нем было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023