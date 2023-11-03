Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка

Гиперактивность — один из диагнозов, который входит в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). При таком диагнозе у ребенка могут возникнуть сложности с обучением. Руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко 3 ноября рассказала «Известиям», как быть родителям детей с СДВГ, а также детей, у которых наблюдаются проблемы с концентрацией внимания.

Прежде всего, родителям нужно обратиться к специалисту, чтобы определить, есть ли у ребенка расстройство или он просто непоседливый и активный. Ведь не каждый подвижный ребенок является носителем диагноза, отметила специалист.

«Главным критерием наличия гиперактивности является случай, когда ребенок не может регулировать собственное поведение даже в тех случаях, когда в этом есть необходимость. То есть ему требуется другой человек, который бы контролировал его поведение, эмоциональное состояние, поскольку сам себя заставить успокоиться он не может. Подобная ситуация не самая простая для родителей и всех специалистов, которые принимают участие в обучении или воспитании такого ребенка», — сказала она.

По словам Тимофеенко, ключевым аспектом в успешном обучении ребенка, у которого есть сложности с активностью, является контакт с учителем. Педагог должен с пониманием и без негатива относиться к особенностям ребенка, не выделять его среди остальных и учитывать, что к нему необходим индивидуальный подход. Например, такому ребенку больше, чем остальным, важно в перерывах между учебой двигаться. В зависимости от степени его активности задания для него должны быть легче или их может быть меньше, подчеркнула специалист.

«Родителям гиперактивных детей важно отследить тот момент, когда он станет готов к учебе в школе, а также (уже во время обучения) наблюдать, как он справляется с домашним заданием. Такие дети обладают большей утомляемостью, а их эмоциональное состояние напрямую влияет на концентрацию и их способность получать информацию, обрабатывать ее и запоминать. Поэтому очень важно выстроить режим ребенка так, чтобы он высыпался, а в течение дня ему нужны минуты активности, когда он может побегать и поиграть. Наравне с этим важны и моменты его отдыха. Например, во время каникул такому ребенку нужно дать позволить расслабиться и предоставить ему возможность быть настолько активным, насколько ему это нужно», — сказала она.

Родителям, дети которых имеют повышенную активность, важно иметь с ними тесный эмоциональный контакт, указала Тимофеенко.

«Важна вера в ребенка и его постоянная поддержка. Кроме того, не стоит зацикливаться на проблемах ребенка с поведением или учебой, а наоборот, играть с ним в игры, которые будут способствовать развитию концентрации. Это игры, в которых требуется быть внимательным и терпеливым. Например, головоломки», — рекомендовала специалист.

Психолог отметила, что если у ребенка наблюдаются проблемы с концентрацией внимания или он имеет диагноз СДВГ, то это не является препятствием для его будущего. Из таких детей вырастают жизнеспособные взрослые, которые могут полноценно работать и контролировать себя.

«В ребенке важно развить навык самодисциплины и самоконтроля, а также осознанности, чтобы он был способен понимать свое состояние. Например, его нужно научить сообщать родителям, если ему сложно и регулировать это состояние. Если ему тяжело сконцентрироваться, он может пройтись или побегать, после чего уже вернуться к мозговой активности. Чем больше у такого ребенка будет развит навык самоконтроля, тем более успешным он будет в дальнейшем обучении и во взрослой жизни», — заключила Тимофеенко.

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