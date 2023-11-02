Эксперт рассказал о перспективах введения «отцовского» капитала в России

Введение в России «отцовского», или «многодетного», капитала в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей позволило бы семьям с детьми значительно проще погасить имеющуюся у них ипотеку или расширить существующее жилье, считает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Об этом он рассказал «Известиям» 2 ноября.

При этом он подчеркнул, что мера исключает спекуляции с такими льготами, что является большим плюсом.

«К тому же, как правило, квадратный метр в жилье большей площади стоит дешевле, чем в студиях и однокомнатных квартирах, поэтому расширяться проще, чем покупать стартовое жилье», — добавил эксперт.

Сауков предположил, что семьи с тремя и более детьми начнут активнее покупать или строить собственные дома. Также он напомнил, что в некоторых регионах для многодетных семей выделяют бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

«Сейчас часто эти участки выкупаются инвесторами, поскольку денег на строительство дома у большинства многодетных семей нет. Предлагаемая мера поддержки могла обеспечить стартовый капитал для начала строительства собственного дома и при этом снизить продажи выданных земельных участков многодетными семьями», — заключил эксперт.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитала в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу, добавили там.

20 июня стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Соответствующую инициативу она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Также правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в Социальный фонд России для их использования на предусмотренные законом цели.