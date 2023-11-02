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В Японии заявили о потере важных ресурсов из-за антироссийских санкций

Nihon Keizai: Япония потеряет важные ресурсы из-за антироссийских санкций
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Япония лишится доступа к важным ресурсам из-за поддержки санкций в отношении России. Об этом 1 ноября заявил профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи.

«Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос», — написал он в статье для портала Nihon Keizai.

Тамаи отметил, что Япония уже потеряла российский рынок сбыта автомобилей, отказавшись от их производства из-за санкций.

В будущем Токио может понести новые потери, если откажется от участия в газовых проектах России. Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, доля России в общем объеме составляет около 13%, сообщает «Газета.Ru».

По данным Nihon Keizai, Япония объявила о заморозке активов 987 человек, 129 организаций и 12 банков. Также Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

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Ранее, 14 сентября, министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «Большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине. Она добавила, что при выстраивании политики с Россией Япония планирует исходить из собственных национальных интересов.

29 июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил о введении с 9 августа запрета на экспорт в Россию автомобилей и дизельных автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных автомобилей, электромобилей.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений. Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов Банка России и многом другом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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