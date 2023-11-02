В Мурманской области убийцу 8-летнего мальчика осудили на 24 года колонии

Житель Мурманской области получил 24 года колонии строгого режима за убийство восьмилетнего мальчика. Об этом 2 ноября сообщило Следственное управление СК России по Мурманской области на своем сайте.

Суд признал жителя Мончегорска 1970 года рождения виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 132, п. «б, з» ч. 2 ст. 111, п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему запрещено работать в организациях, связанных с обучением и воспитанием детей, а также назначено два года лишения свободы.

Было установлено, что 1 июля 2022 года мужчина находился в квартире матери мальчика, которая была его знакомой. Он совершил развратные действия по отношению к ребенку, причинил тяжкий вред здоровью и лишил его жизни. В тот же день мать обнаружила тело мальчика.

Во время следствия преступник отказывался признать вину и выдвигал версии о своей непричастности, однако его доводы были опровергнуты собранными доказательствами. Суд принял их в полном объеме.

Ранее, 31 октября, в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка. Правоохранители подозревают в убийстве его мать. Было установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение.