Эксперт указал на пользу автоматизации проверки школьных домашних заданий

Тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ Алексей Арбузов заявил, что автоматизация проверки домашних заданий позволит учителям более качественно готовиться к урокам.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 2 ноября, он пояснил, что важно понимать механизм и алгоритм этой проверки. Кроме того, учителя могут периодически просматривать домашние задания школьников и быть в курсе, как всё выполняется.

Арбузов указал на то, что проверка домашних заданий занимает достаточно много времени, а избавившись от этой обязанности, педагоги смогут качественно готовиться к основным урокам. Эксперт выразил сомнение в том, что, если задания будут сдаваться в электронном варианте, выполнение домашнего задания превратится в процесс «копировать — вставить».

«Если задания составлены достаточно грамотно и если они будут меняться в автоматическом режиме, чтобы они не были одни на всю жизнь, тогда это не приведет к снижению грамотности», — отметил Арбузов.

Он добавил, что, если в цифровом решении дети будут делать задания и сразу получать ответ с указанием на ошибок, это «пойдет только на пользу и повысит качество образования».

В конце октября замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме «ПРОФ-IT» сообщил, что российских учителей предложили освободить от ручной проверки домашних работ, пишет RT. Он отметил, что такое решение способствует разгрузке педагогов, сообщает телеканал «360». В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что речи о полном переходе на автоматическую проверку на данный момент не идет. Правительство России планирует внедрить в систему образования систему автоматической проверки домашних заданий уже до 2030 года, пишет сайт kp.ru.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что эту возможность предоставляет программа цифровой образовательной среды, отмечает НСН.

28 октября разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что системы искусственного интеллекта (ИИ) при проверке домашних заданий школьников могут не понять гениальных учеников. В этой связи, по мнению Душкина, у учащегося должна быть возможность подать апелляцию, чтобы его работу перепроверил учитель, а тот уже мог передать комментарии для работы ИИ, каким образом следует проверять такие работы. Он объяснил, что во время оценки сложных качественных заданий, таких как сочинения, где нужно оценить, насколько глубоко учащийся раскрыл тему, правильно изложил то, что хотел сказать автор, ИИ будет требоваться анализ текста методами, которые применяются большими языковыми моделями наподобие ChatGPT.

27 октября руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в беседе с «Известиями» отметил, что при автоматической проверке домашних заданий могут возникнуть сложности и риски, которые касаются гуманитарных предметов. Он указал на то, что на сегодняшний день искусственный интеллект пока не умеет в полной мере проверять сочинения, эссе и другие творческие работы учеников.